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青秀H5
- 教育
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习近平关于教育的最新思考
21世纪的竞争，归根结底依然是人才的竞争。而人才质量的提高靠什么？归根结底靠教育。相比于国际高水准，中国在人才培养上的质量和速度还远远不够。
- 国际
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2016年度韩国十大新闻盘点
回望2016年韩国政局，可谓跌宕起伏、风云诡谲。“萨德”入韩、总统惨遭弹劾、朝野明争暗斗、民众烛光示威……
- 体育
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姚明上任篮协主席？各方拒回应
2017年伊始，一则传闻震惊了中国篮坛乃至中国体坛——有媒体报道，国家体育总局对中国篮球发展做出了10点重要提示，其中包括酝酿由姚明担任篮协主席并兼任男篮主教练。
- 旅游
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今年春运各大平台提供有偿抢票服务
这几天，春运抢票大战进入了最后冲刺阶段。不同于前几年用刷票软件免费刷票的模式，今年，各大平台对有偿抢票服务趋之若鹜。
- 经济
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记者从深圳市住建局公积金中心获悉，该中心联合蚂蚁金服支付宝团队打造的公积金服务正式在支付宝城市服务上线。
- 军事
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中国已将“萨德”视作与领土主权相关的重大利益关切并持续强烈反对，如果“萨德”真的部署完毕，中国的反制措施可能更加强硬。
- 娱乐
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王家卫和妻子陈以靳、陈凯歌和妻子陈红、李小冉与老公徐佳宁、侯佩岑与准老公黄伯俊，你见过他们的合体照吗？
- 汽车
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除了如愿捧回“2016年度自主影响力”大奖，广汽集团自主品牌在此次年度车盛典上斩获颇丰，传祺GS8摘得“2016年度SUV”，传祺更是荣获“2016年度中国品牌”奖。德国宝沃荣获“2016年度创新贡献奖”，宝沃汽车（中国）有限公司执行副总裁陈威旭发表获奖感言
服务青年
- 公益
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- 志愿者
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导读只有自己的父母相爱，孩子才会有安全感，才会放心顾及自己的事情，不会替自己父母的感情操心，这样孩子才可以在父母的身上学会爱，学会爱自己，学会爱他人。
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从小学聊到高中，逃作业、叫家长、罚站、被提溜上讲台、点名批、玩手游被抓……算起来真的做过超多熊事儿，人设从来就不太乖。今晚寝室夜聊的话题就是“想要有什么超能力”。
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离我们远去的那些山河故人、红军英烈，原本就生于这平凡的山川之中。
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今天凌晨，我国在酒泉成功发射的第一颗碳卫星，就是中国派往地球之上监测全球温室气体排放的太空使者。
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当灾难突然降临到身边，我们的孩子究竟能否用他们掌握的安全知识保护自己？答案，也许并不能让我们满意。一项关于《青年安全意识影响因素研究》的调研显示，经常参加安全教育方面的培训或演练的青年只有9.5％。
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这些官员为何边贪腐边搞迷信？
有官员搞迷信活动的地方就有涉嫌贪腐的行为，这几乎成了纪委查涉事官员时遇见的“常事”。
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2017年来了，这些新规将改变你的生活
2017年已经到来！在新的一年有这样一些新规将影响我们的生活。
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140余场双选会提供10万余岗位！京城毕业生赶紧收藏！
2016年北京地区高校毕业生就业服务季于本月开始啦！服务季期间，将集中举办140场以上面向高校毕业生的中等规模的供需见面活动，预计参会单位1万家次以上，集中为毕业生提供就业工作岗位10万个次以上。
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除了吃饱，“学生营养改善计划”还可以改善什么
中国政府在积极改善贫困地区学生营养状况方面取得的进展让世界瞩目。
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宋盖世版上市三级跳，“黑马”变身“千里马”
年关将至，11月份以来车企陆续进入年度冲刺的快车道，各品牌晒出的11月销量成绩单让人看到SUV细分市场的火爆。面对竞争越来越激烈的紧凑型SUV市场，宋盖世版凭实力稳固着自己的“江湖”地位，提刀立马，步步为赢。