中青在线
共青团中央主管中国青年报社主办

中国青年报网站群

习近平新年警告：不能“上演霸王别姬的悲剧”

[习近平：确保人民群众“舌尖上的安全”] [二⚪一七年两院院士增选工作启动] [“抓铁有痕”——习近平总书记反腐肃纪说到做到【专题】]

热点新闻
文化的光芒无“微”不至
雾霾可以逃 人心不能散
摆气枪射击摊被判刑 天津大妈提起上诉
2017首个断崖降级官员曝光 他犯了啥事
蔡奇谈北京房价，这几个点值得关注
滚动报道

青秀H5

1/5

教育
习近平关于教育的最新思考

21世纪的竞争，归根结底依然是人才的竞争。而人才质量的提高靠什么？归根结底靠教育。相比于国际高水准，中国在人才培养上的质量和速度还远远不够。

国际
2016年度韩国十大新闻盘点

回望2016年韩国政局，可谓跌宕起伏、风云诡谲。“萨德”入韩、总统惨遭弹劾、朝野明争暗斗、民众烛光示威……

体育
姚明上任篮协主席？各方拒回应

2017年伊始，一则传闻震惊了中国篮坛乃至中国体坛——有媒体报道，国家体育总局对中国篮球发展做出了10点重要提示，其中包括酝酿由姚明担任篮协主席并兼任男篮主教练。

旅游
今年春运各大平台提供有偿抢票服务

这几天，春运抢票大战进入了最后冲刺阶段。不同于前几年用刷票软件免费刷票的模式，今年，各大平台对有偿抢票服务趋之若鹜。

经济

深圳公积金进入“刷脸”时代

　　记者从深圳市住建局公积金中心获悉，该中心联合蚂蚁金服支付宝团队打造的公积金服务正式在支付宝城市服务上线。

军事

韩媒：韩部署萨德或形同虚设

　　中国已将“萨德”视作与领土主权相关的重大利益关切并持续强烈反对，如果“萨德”真的部署完毕，中国的反制措施可能更加强硬。

娱乐

罕见9组你没见过名人合体照片

　　王家卫和妻子陈以靳、陈凯歌和妻子陈红、李小冉与老公徐佳宁、侯佩岑与准老公黄伯俊，你见过他们的合体照吗？

汽车

让汽车业工匠精神拥抱创新创业的时代

　　除了如愿捧回“2016年度自主影响力”大奖，广汽集团自主品牌在此次年度车盛典上斩获颇丰，传祺GS8摘得“2016年度SUV”，传祺更是荣获“2016年度中国品牌”奖。德国宝沃荣获“2016年度创新贡献奖”，宝沃汽车（中国）有限公司执行副总裁陈威旭发表获奖感言　

服务青年
公益
志愿者
图说

揭秘我军首支重装备“快递”部队

侵权曝光

男人该不该嫁，这个细节至关重要！

　　导读只有自己的父母相爱，孩子才会有安全感，才会放心顾及自己的事情，不会替自己父母的感情操心，这样孩子才可以在父母的身上学会爱，学会爱自己，学会爱他人。

你猜女生晚上都在聊什么？

　　从小学聊到高中，逃作业、叫家长、罚站、被提溜上讲台、点名批、玩手游被抓……算起来真的做过超多熊事儿，人设从来就不太乖。今晚寝室夜聊的话题就是“想要有什么超能力”。

只有不到十分之一的青年人参加过安全培训，遇事咋办？

　　当灾难突然降临到身边，我们的孩子究竟能否用他们掌握的安全知识保护自己？答案，也许并不能让我们满意。一项关于《青年安全意识影响因素研究》的调研显示，经常参加安全教育方面的培训或演练的青年只有9.5％。

这些官员为何边贪腐边搞迷信？

有官员搞迷信活动的地方就有涉嫌贪腐的行为，这几乎成了纪委查涉事官员时遇见的“常事”。

140余场双选会提供10万余岗位！京城毕业生赶紧收藏！

2016年北京地区高校毕业生就业服务季于本月开始啦！服务季期间，将集中举办140场以上面向高校毕业生的中等规模的供需见面活动，预计参会单位1万家次以上，集中为毕业生提供就业工作岗位10万个次以上。

宋盖世版上市三级跳，“黑马”变身“千里马”

年关将至，11月份以来车企陆续进入年度冲刺的快车道，各品牌晒出的11月销量成绩单让人看到SUV细分市场的火爆。面对竞争越来越激烈的紧凑型SUV市场，宋盖世版凭实力稳固着自己的“江湖”地位，提刀立马，步步为赢。

微信矩阵精选
农村儿童何时与辣条说再见

我们从小接受着德智体美劳全面发展的教育，而在有关饮食和健康的教育方面却一直缺失。

国家卫计委： “十三五”更加注重工作重心下移和资源下沉

国务院常务会议近期研究讨论了《“十三五”卫生与健康规划》和《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》。

在澳大利亚小镇遇到垂钓老人

如洛恩一般精致宁静的小镇，在澳大利亚和新西兰的沿海地区很常见，虽然只有几条街道，但每个小镇都有独特的风景，独特的韵味。

瑞士人的圣诞节有点不一样

瑞士人庆祝圣诞节的时间很长，从11月底开始，一直持续到第二年的1月初。按照瑞士的习俗，在用松树枝编成的圆环或者托盘里放上4根蜡烛，每星期点燃一支，当点燃第四支时，圣诞节就到了。

旅游业将成提升人民群众品质生活的幸福产业

《“十三五”旅游业发展规划》12月7日经国务院审定，12月14日以国务院名义正式印发。

为了这两枚小鲜肉，我愿意穿上一条“红秋裤”

穿着妈妈送给我的红秋裤，有了妈妈给予的牵挂和温暖，从此我又收获了勇气去面对世界。

中青报全媒体矩阵
中青在线手机版页面。
合作伙伴
人民网新华网中国网络电视台中国网中国日报网国际在线中国广播网中新网中国西藏网中国台湾网中国经济网中国青年网中国网信网中国搜索光明网中工网中国军网新浪搜狐腾讯网易北京时间中国教师人才网凤凰网天山网中国法院网河北长城网易企秀今日头条ZAKER